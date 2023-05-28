جازان.. مخاطبة مستشفيات عدة بالرياض لنقل الطالب سطام وسط ترقُّب لنتائج التحقيق

أكدت أسرة الطالب سطام، ضحية صعقة مكيف بساحة متوسطة الخضراء بأبوعريش بجازان، أن "صحة جازان" خاطبت مستشفيات عدة في العاصمة الرياض لنقله، مشيرة لـ"سبق" إلى أن حالته الصحية لا تزال كما هي (في غيبوبة) دون أي تحسُّن، وأن هناك محاولة من الأطباء بمستشفى الأمير محمد بن ناصر لعمل استجابة له.
جاء ذلك وسط ترقُّب لنتائج التحقيق بعد أن وجَّهت إدارة التعليم بالمنطقة به بشكل عاجل.
وتعود تفاصيل القضية المأساوية إلى صباح يوم الأربعاء الماضي؛ إذ كان الطالب "سطام"، الذي يدرس في المرحلة المتوسطة بالخضراء، قد تعرّض لحادث صعق كهربائي؛ نُقل إثره للمستشفى، ودخل في غيبوبة نتيجة لذلك، وطالبت أسرته وقتها بفتح تحقيق في الواقعة مُحمِّلة المدرسة المسؤولية، وموضحة أن نقله للمستشفى بعد الحادثة كان جزءًا من السبب في تأزم الحالة، لافتة إلى أن شقيقه هو من نقله، وقد تعطلت المركبة في الطريق قبل الوصول للمستشفى؛ ما اضطر المارة إلى إنقاذ الموقف.
وأوضح رجاء العطاس، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أن الإدارة تابعت ما تعرَّض له أحد طلابها ظُهر الأربعاء بعد بلاغ مكتب التعليم بإصابته بتماس كهربائي أثناء اليوم الدراسي في الصالة الرياضية لإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بأبو عريش؛ وتم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وبيَّن المتحدث أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بادرت بالاطمئنان على حالة الطالب الصحية، سائلين الله له الشفاء العاجل.
ووجَّه المدير العام للتعليم بالمنطقة بالتحقيق في ملابسات الحادثة وأسبابها بشكل عاجل، والرفع له بنتائج التحقيق، والتوصيات اللازمة بشأنها، من خلال اللجان المكلفة التي باشرت أعمالها.