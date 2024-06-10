إنجاز سعودي.. جامعة حفر الباطن تعلن دخولها التصنيف الدولي للتأثير 2024

وقدّم الدكتور "الحربي" بهذه المناسبة شكره وتقديره لمنسوبي الجامعة كافة مثمنًا ما بذلوه من جهود كبيرة، واهتمام متواصل، وتعاون مثمر أسهم في تحقيق هذا المنجز العالمي، مؤكدًا في الوقت ذاته عزم الجامعة على تحقيق المزيد من الإنجازات للمساهمة في بناء مستقبل مستدام، متماشٍ مع رؤية السعودية 2030.