إنجاز سعودي.. جامعة حفر الباطن تعلن دخولها التصنيف الدولي للتأثير 2024
أعلنت جامعة حفر الباطن من انضمامها لقائمة الجامعات المصنفة عالميًا، ضمن التصنيف الدولي للتأثير التابع لهيئة التايمز البريطانية الدولية لتصنيف مؤسسات التعليم العالي 2024، الذي يضم 2152 جامعة من 125 دولة حول العالم.
ويقيس التصنيف أداء الجامعات على مستوى العالم وفقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) من خلال المقارنات المتوازنة لثلاثة مجالات واسعة، هي: البحث العلمي لاكتشاف معارف وحلولٍ جديدة تتعلق بأهداف التنمية المستدامة، ثم التواصل من خلال العمل المباشر مع المجتمع والدولة والعالم، وثالثًا الإدارة من خلال مسؤولية الجامعة عن استهلاكها واستدامتها.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور خالد بن باني الحربي أن هذا الإنجاز يُعد مؤشرًا بارزًا لسعي الجامعة الحثيث نحو الارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، وتحقيق أهم متطلبات الجودة التي تعد هدفًا رئيسًا من أهدافها الاستراتيجية المنطلقة من تطلعات ومستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة.
وقدّم الدكتور "الحربي" بهذه المناسبة شكره وتقديره لمنسوبي الجامعة كافة مثمنًا ما بذلوه من جهود كبيرة، واهتمام متواصل، وتعاون مثمر أسهم في تحقيق هذا المنجز العالمي، مؤكدًا في الوقت ذاته عزم الجامعة على تحقيق المزيد من الإنجازات للمساهمة في بناء مستقبل مستدام، متماشٍ مع رؤية السعودية 2030.