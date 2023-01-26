"التأمينات الاجتماعية" تنال شهادة الآيزو في إدارة أمن المعلومات

وتُعدّ هذه الشهادة هي المعيار الأبرز عالميًّا لأنظمة إدارة أمن المعلومات "ISMS" التي تُعنى بالالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية في حماية البيانات والمرونة الإلكترونية عبر تطبيق 12 معيارًا في عائلة ISO/ 27001 IEC، التي تعمل مجتمعة على تمكين المؤسسات من جميع القطاعات من إدارة أمان الأصول المعلوماتية مثل المعلومات المالية والملكية الفكرية وبيانات الموظفين والمعلومات التي تتعهّد بها جهات خارجية.