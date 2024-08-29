انطلاق اللقاء المفتوح للصناعيين مع نائب وزير الصناعة في الرياض.. الأحد القادم

تنطلق بالعاصمة الرياض، الأحد المقبل، فعاليات اللقاء المفتوح للصناعيين مع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية ممثلًا في اللجنة الوطنية الصناعية بمشاركة نخبة من قادة الصناعة والجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالقطاع.
ويأتي اللقاء في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي بالمملكة نهضة كبيرة وتناميًا في حجم استثماراته في ظل رؤية 2030 والمبادرات الضخمة لتطوير وتمكين الصناعة والمستثمرين الصناعيين، بما يعزز من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الرؤية لجعل المملكة قوة صناعية كبيرة ورائدة بالمنطقة والعالم.
وبهذه المناسبة أوضح رئيس اللجنة الوطنية الصناعية إبراهيم بن محمد آل الشيخ، أن تنظيم اللقاء المفتوح للصناعيين يأتي ضمن مبادرات اللجنة لتسليط الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع الصناعة، ومناقشة القضايا التي تواجه المستثمرين ومعالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وبيّن "آل الشيخ" أن برنامج اللقاء سيتضمّن عرضًا حول أبرز أعمال وإنجازات اللجنة الوطنية الصناعية، وإطلاق عدد من المبادرات والتعريف بالخدمات الجديدة التي تقدمها منظومة الصناعة للقطاع الصناعي وأبرز الممكنات، بالإضافة إلى مناقشات مفتوحة حول التحديات والحلول وجلسات استشارية بين الصناعيين وفريق عمل وزارة الصناعة؛ لدعم التوسع والنمو في الأنشطة الصناعية.
يذكر أن اللجنة الوطنية الصناعية تعمل تجمعًا للمستثمرين في قطاع الصناعة وتضمّ كبار المستثمرين من الشركات، وتسهم عبر أنشطتها وأعمالها في حماية مصالح القطاع ومعالجة التحديات مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة بما يدعم أولوية الصناعة خيارًا إستراتيجيًّا وركيزة اقتصادية مهمة بالمملكة.