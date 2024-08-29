انطلاق اللقاء المفتوح للصناعيين مع نائب وزير الصناعة في الرياض.. الأحد القادم

تنطلق بالعاصمة الرياض، الأحد المقبل، فعاليات اللقاء المفتوح للصناعيين مع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية ممثلًا في اللجنة الوطنية الصناعية بمشاركة نخبة من قادة الصناعة والجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالقطاع.