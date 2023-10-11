"الأحمري" يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بمجمع "إرادة" بالرياض

وأوضح الدكتور "الأحمري" أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة؛ مشيرًا إلى تأكيدات الوزارة إلى مأمونية اللقاح، وأهميته في حماية الأفراد بإذن الله من الآثار المترتبة على الإصابة بالفيروس.