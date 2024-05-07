بتوقيع 10 مذكرات تفاهم وعقود استثمار.. اختتام أولى نسخ "ملتقى التشجير"

وركزت الجلسات كذلك على أهمية استعادة النظام البيئي على المستوى العالمي؛ إذ تولي الأمم المتحدة الاهتمام بهذه القضية الحيوية للأفراد والمجتمعات، وذلك من خلال برنامج مدته 10 سنوات، والذي حظي بدعم ملحوظ من قيادة المملكة لتحقيق ذلك من خلال خطة طموحة، إضافة إلى ما يقوم به المركز من دراسات عديدة لتربة المملكة، أظهرت احتواءها على 59% من التنوع الأحيائي، وأهميتها في تخزين مياه الأمطار، وكذلك دراسة لمراقبة صحة التربة وإضافة بعض المواد العضوية لها لتكون أكثر قابلية لتخزين الرطوبة.