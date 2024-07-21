منح تصاريح بيئية لأربعة أصول فندقية في وجهة البحر الأحمر

أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اليوم، اتساع رقعة الامتثال البيئي على خارطة المملكة، من خلال استجابة مختلف الجهات، بالتعاون مع المركز، والتي جاءت نتيجة للزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التنفيذي للمركز لشركة البحر الأحمر، بتوقيع اتفاقات ذات طابع بيئي في منشآت سياحية.