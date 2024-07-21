منح تصاريح بيئية لأربعة أصول فندقية في وجهة البحر الأحمر

أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اليوم، اتساع رقعة الامتثال البيئي على خارطة المملكة، من خلال استجابة مختلف الجهات، بالتعاون مع المركز، والتي جاءت نتيجة للزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التنفيذي للمركز لشركة البحر الأحمر، بتوقيع اتفاقات ذات طابع بيئي في منشآت سياحية.
وأوضح المركز عبر منصة "إكس"، نقلًا عن حساب شركة البحر الأحمر الدولية، أنه خلال الأسبوع الماضي، حصلت الشركة على تصاريح بيئية لأربعة أصول فندقية في وجهة البحر الأحمر من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، مؤكدًا أن هذا يعكس جدية الامتثال البيئي لجميع مشاريعنا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو: تقود "البحر الأحمر الدولية" عملية إعادة تعريف النهج الذي نتبعه؛ حيث نعطي الأولوية للبيئة، ونعيد تعريف العلاقة بين التطوير والبيئة.
فيما قال المدير التنفيذي لإدارة الامتثال والعمليات البيئية بـ"البحر الأحمر الدولية"، راشد آل هتيلة: اليوم نحتفل بأداء الشركات المشغلة خلال العام الماضي، موضحًا أنه عندما يتعلق الأمر بالالتزام البيئي تشرفنا باستضافة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
وأضاف: خلال هذه الاستضافة حصلنا على أربعة تصاريح بيئية، موضحًا أنها بمنزلة برهان وحصاد لكل البذور التي زرعناها منذ أن بدأنا في تطوير هذا المشروع مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة.