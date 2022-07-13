توزيع 450 ألف عبوة ماء زمزم ورفع 45 طناً من النفايات بالحرم المكي أمس

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن أبرز الخدمات المقدمة للحجاج بالمسجد الحرام ليوم أمس الثلاثاء، تمثل في توزيع 450 ألف عبوة ماء زمزم، فيما بلغ استهلاك المعطرات 2500 لتر، واستهلاك المطهرات 1300 لتر، وكمية النفايات التي رفعت بلغت 45 طناً.
وأشارت الرئاسة إلى أن المستفيدين من الإرشاد المكاني باللغات المختلفة بلغ 111723، وعدد زوّار معرض الفتوى 1100 زائر، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج نرشدكم بلغتكم 24684 مستفيداً.
وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على تويتر، أن عمليات المسوح الإحصائية بلغت 510 استبانات، وتم توجيه 139000 معتمر وتنظيم المصلين، واستفاد من خدمات التطويف 3323 مستفيداً.