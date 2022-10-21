بعد البلاغات والشكاوى والتفاعل الإعلامي.. بدء صيانة دوار "الفاخرية الشعلة"

ولفت الأهالي إلى أن أحد مسبّبات هذا الازدحام هو أن حي الشعلة بمدينة الدمام لا يوجد فيه سوى مدخل ومخرج واحد للحي الذي يسكنه مئات الآلاف من السكان، ورغم وعود أمانة الشرقية والمجلس البلدي إلا أن الوضع ما زال كما هو عليه، وينتج عن ذلك ازدحام كبير بشكل يومي في دوار الحي الذي يعد مدخل ومخرج الحي وعشرات الحوادث فيه.