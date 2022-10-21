بعد البلاغات والشكاوى والتفاعل الإعلامي.. بدء صيانة دوار "الفاخرية الشعلة"

بدأت أمانة المنطقة الشرقية بتنفيذ أعمال صيانة وتطوير "دوار الفاخرية" بغرب الدمام، والذي أُثير عليه الجدل في الفترة الماضية؛ بسبب كثرة الحوادث والازدحام، وذلك بعد انتهاء الدراسات المرورية بالتنسيق مع إدارة مرور الشرقية.
وبينت أمانة المنطقة الشرقية أنه جاء هذا التطوير؛ بهدف رفع كفاءة الحركة المرورية بالمنطقة الشرقية.
جاء ذلك بعد أن قدّم أهالي حي الفاخرية الشعلة بعض الحلول المقترحة لحل أزمة دوار الحوادث، وهو الاسم الذي أطلقه الأهالي على دوار الحي بمدينة الدمام؛ لكثرة الحوادث التي يتسبّب فيها نتيجة الازدحام الشديد يوميًا.
ورفع المتضرّرون عشرات وربما مئات البلاغات للجهات المعنية، ومنها أمانة المنطقة الشرقية ومرور الشرقية؛ لإيجاد حل سريع تفاديًا للازدحام ولكن دون جدوى.
ولفت الأهالي إلى أن أحد مسبّبات هذا الازدحام هو أن حي الشعلة بمدينة الدمام لا يوجد فيه سوى مدخل ومخرج واحد للحي الذي يسكنه مئات الآلاف من السكان، ورغم وعود أمانة الشرقية والمجلس البلدي إلا أن الوضع ما زال كما هو عليه، وينتج عن ذلك ازدحام كبير بشكل يومي في دوار الحي الذي يعد مدخل ومخرج الحي وعشرات الحوادث فيه.
وخلال العام الماضي، أغلق مرور المنطقة الشرقية جزءاً من هذا الدوار لمنع الالتفاف الكامل، وكان يعد حلاً لتخفيف الازدحام والحوادث، لتعاود هذا العام بفتح الدوار كاملاً لتعود الحوادث من جديد.
وكانت أمانة المنطقة الشرقية وقبل عامين وتحديداً في شهر أكتوبر عام 2020 أكدت على لسان أمينها المهندس فهد الجبير، أنه تمّت دراسة حلول ربط أحياء الفيصلية بالفاخرية عن طريق عدد 4 تقاطعات، وتم الانتهاء من التنسيقات مع أغلب الخدمات الموجودة.
وأشار إلى أن الأمانة تقوم حالياً بإنشاء حديقة في حي الشعلة، كما سيتم إنشاء حديقتين وممشى تفاعلي بداية عام 2021 ضمن الخطط المستقبلية المجدولة.