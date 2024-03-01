الثلاثاء.. اجتماع استثنائي لـ "التعاون الإسلامي" لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية، ودولة فلسطين، والأردن، وإيران؛ لبحث عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، الثلاثاء القادم، الموافق 5 مارس.
ويخاطب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي سيسبقه اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين في مقر المنظمة يوم الاثنين؛ لبحث واعتماد مشروعَيْ جدول الأعمال وبرنامج العمل، وتدارس مشروع القرار قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية في اليوم التالي.
يُذكر أن المملكة كانت قد استضافت في 11 نوفمبر 2023 القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في مدينة الرياض، بتنظيم مشترك من قبل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتي انبثق عنها عدد من القرارات، كان من أبرزها تكليف لجنة من وزراء الخارجية بدول الأعضاء في المنظمة للقيام بجولة في العواصم العالمية والمنظمات الدولية؛ بغية العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وفي سياق جهودها المتواصلة للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، كانت المنظمة قد عقدت كذلك اجتماعًا استثنائيًا للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة بدعوة من المملكة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة في 18 أكتوبر الماضي 2023.
وقدّم الأمين العام للمنظمة وفريق قانوني، مؤخرًا، مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 26 فبراير 2024 باسم المنظمة استعرض فيها جرائم "إسرائيل" التي تقترفها في حق الشعب الفلسطيني ولاسيما حربها على قطاع غزة، مؤكدًا كذلك أن "إسرائيل" ماضية في تطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وتعكف الأمانة العامة للمنظمة حاليًا على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، جنبًا إلى جنب مع مرصد إعلامي أُطْلِق وباشر عمله، ويعمل على رصد تلك الجرائم والانتهاكات وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة.