الثلاثاء.. اجتماع استثنائي لـ "التعاون الإسلامي" لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

يُذكر أن المملكة كانت قد استضافت في 11 نوفمبر 2023 القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في مدينة الرياض، بتنظيم مشترك من قبل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتي انبثق عنها عدد من القرارات، كان من أبرزها تكليف لجنة من وزراء الخارجية بدول الأعضاء في المنظمة للقيام بجولة في العواصم العالمية والمنظمات الدولية؛ بغية العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.