13 ألف خريج من برنامج صالح كامل يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن

كشفت مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، عن أعداد خريجي برنامج صالح كامل لتأهيل العاملين في الحج والعمرة، الذين شاركوا بفاعلية في أعمال الحج هذا العام؛ حيث بلغ عددهم 12.904 متدربين، يمثلون 19 جهة بالمملكة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متدرب عن بُعد، و500 متطوع، ساهموا جميعهم في خدمة ضيوف الرحمن، مسجلين حضورًا لافتًا، نال إعجاب الجميع.
وبلغ عدد الدورات التي حصل عليها المتدربون 382 دورة، قدّمها 90 مدربًا، في مجالات تطوير مهارات التعامل والترحيب، وإدارة التفويج؛ وفقًا لأفضل المعايير؛ سعيًا لإثراء التجربة الدينية والثقافية، وخلق تجربة روحانية مميزة لضيوف الرحمن.
ويأتي برنامج صالح كامل لتأهيل العاملين في الحج، ضمن اتفاقية مُوَقعة بين وزارة الحج والعمرة والمؤسسة، من أجل تطوير مهارات مقدمي الخدمات في الحج من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي؛ وذلك انطلاقًا من مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لتحقيق مستهدفات برنامج ضيوف الرحمن؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى تيسير استضافة أكثر من 30 مليون حاج ومعتمر سنويًّا من قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.
الجدير بالذكر أن مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تعمل على بناء الإنسان من منظور التنمية الشاملة والتمكين الاجتماعي، ويعد رفع كفاءة العاملين في السياحة الدينية أحد أهم أهدافها الاستراتيجية.