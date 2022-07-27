13 ألف خريج من برنامج صالح كامل يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن

كشفت مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، عن أعداد خريجي برنامج صالح كامل لتأهيل العاملين في الحج والعمرة، الذين شاركوا بفاعلية في أعمال الحج هذا العام؛ حيث بلغ عددهم 12.904 متدربين، يمثلون 19 جهة بالمملكة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متدرب عن بُعد، و500 متطوع، ساهموا جميعهم في خدمة ضيوف الرحمن، مسجلين حضورًا لافتًا، نال إعجاب الجميع.