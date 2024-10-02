(سبق) تمنح سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 جائزة أجمل تصميم عصري ومبتكر للساعات الذكية الحديثة

لا شكّ أن التكنولوجيا والموضة هما مجالان يتقاربان كثيراً، وتمثل الساعات الذكية نموذجاً رائعاً لهذا التقارب والاندماج بين التكنولوجيا والموضة. وتأكيداً لهذا التقارب نجحت هواوي في تقديم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 الجديدة التي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والاناقة الملفتة، حيث صنفت هذه الساعة بأنها أفضل خيار للأشخاص الذين يبحثون عن جهاز تتبع موثوق للصحة واللياقة البدنية بمظهر خارجي أكثر أناقة وفخامة. وتمتاز بتصاميم هندسية حادة، ومواد عالية الجودة، وخيارات أنيقة بقياس 41 مم و42 مم وأخرى أكبر بقياس 46 مم، تم تصنيعها من الفولاذ المتين والمقاوم للصدأ.
وبعد مراجعة دقيقة وتجربة مستفيضة من المحرر التقني في (سبق) تم منح سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 جائزة أفضل تصميم عصري ومبتكر للساعات الذكية، لتميّزها بأفضل أداء في تتبع الصحة واللياقة، وتصميم مبتكر وجذاب؛ فضلاً عن تزويدها بنظام HUAWEI TruSense الذي يتضمن رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة الصحة أثناء النوم، بالإضافة إلى التنبؤ بمخاطر الصحة العاطفية، وتنبيه المستخدمين لإجراء التعديلات اللازمة في نمط حياتهم.
تأتي سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 بعدد إجمالي من الإصدارات المختلفة، هما HUAWEI WATCH GT 5 Pro وHUAWEI WATCH GT 5، مع ثلاثة أحجام مختلفة و12 لوناً. تعيد ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Pro بقياس 46 مم تصميم الإطار الثماني الأيقوني مع تفاصيل محسّنة. هذه المرة، يُعاد تصميم الشكل الثماني على الإطار، مما يخلق خطوطاً حادة مميزة حول محيطه. تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Pro بقياس 46 مم بشاشة AMOLED قياس 1.43 بوصة. تستخدم مواد متينة مثل زجاج الياقوت، وهيكل من سبيكة التيتانيوم، وظهر من السيراميك النانوي المجهر. يتمتع التيتانيوم بمتانة فائقة ووزن خفيف مقارنة بالفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى مقاومة مدهشة للتآكل.
يأتي النموذج الأصغر بقياس 42 مم من ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Pro ببنية من السيراميك النانوي البلوري الكامل، مع إطارات سيراميكية بيضاء مزينة بلمسات ذهبية. تحمي شاشة AMOLED قياس 1.32 بوصة من الخدوش والتآكل بفضل زجاج الياقوت الذي يغطيها.
تقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 خيارات أنيقة بقياس 41 مم وأخرى أكبر بقياس 46 مم. على عكس النسخ الاحترافية، تم تصنيع هذه الساعات من الفولاذ المقاوم للصدأ المتين.
تُقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 قفزة كبيرة في تتبع الصحة واللياقة البدنية مع ظهور نظام HUAWEI TruSense. يوفر هذا النظام ستة تحسينات رئيسية في الدقة، والسرعة، والشمولية، والمرونة، والانفتاح، والتحسينات التكرارية، مما يدفع حدود مراقبة الصحة إلى الأمام.
بفضل نظام HUAWEI TruSense، أصبحت سلسلة WATCH GT 5الآن رائدة في الصناعة في تتبع العلامات الحيوية مثل معدل ضربات القلب، ومستويات الأكسجين في الدم، ومعدل التنفس. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد—يأخذ مساعد الرفاهية العاطفية الجديد تتبع الصحة إلى مستوى جديد، مما يتيح للساعة استنتاج الحالة العاطفية للمستخدم. من خلال تتبع الأنماط العاطفية على المدى الطويل، تساعد الساعة في التنبؤ بمخاطر الصحة العاطفية، وتنبيه المستخدمين لإجراء التعديلات اللازمة في نمط حياتهم. ولإضافة لمسة من المرح، يتميز مساعد الرفاهية العاطفية أيضاً بوجه الساعة "الدب الباندا"، الذي يستجيب لمزاجك بعدد من الرسوم المتحركة. مع حركة بسيطة للمعصم، يعكس الباندا حالتك العاطفية، ليكون بمثابة خاتم مزاجي بتقنية عالية.
للنساء، تقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 إدارة متقدمة لدورة الطمث، مما يوفر نظاماً سهلاً للتنقل يجعل المعلومات الصحية للنساء أكثر سهولة وفائدة.
تظل عمر البطارية كما هو مثير للإعجاب، حيث يصل إلى 14 يوماً في النموذج بقياس 46 مم و7 أيام في النسخة بقياس 41 مم. سواء كنت تتعقب تدريباتك أو تبقى متصلاً، فلن تحتاج إلى البحث عن الشاحن كثيراً. بالإضافة إلى ذلك، مع دعم الشحن اللاسلكي، يصبح شحن الساعة سريعاً وسهلاً.
تقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 ميزات تتبع رياضية جديدة مصممة للرياضيين المحترفين، مثل أدوات متطورة للدراجات وتجربة جري أكثر شمولاً. مدعومة بنظام تحديد المواقع المتقدم HUAWEI Sunflower، يوفر الجهاز مسارات متقدمة للدراجات والجري. كما شهدت مراقبة معدل ضربات القلب تحديثات كبيرة، حيث تتجاوز دقتها الآن 98% أثناء جلسات الجري.
يوفر وضع الرياضات في الهواء الطلق الآن خرائط مسارات ملونة بالكامل، مع التبديل التلقائي بين أوضاع النهار والليل لضمان وضوح الرؤية في أي إضاءة. يحصل راكبو الدراجات على ميزة خاصة مع ميزات جديدة تركز على السلامة. يعرض وضع الدراجات المؤشرات الرئيسية في الوقت الفعلي على هاتفك عبر تطبيق HUAWEI Health، مما يحوله إلى جهاز كمبيوتر للدراجات لمراقبة أدائك طوال الرحلة.
و ما هو أكثر من ذلك، أن هذه الساعة متوافقة مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وiOS. لذا، بغض النظر عن الهاتف الذكي الذي تستخدمه، يمكنك الاستمتاع بميزات تتبع الصحة والرياضة المتقدمة في ساعة WATCH GT 5، مع الحفاظ على أناقتك أثناء القيام بذلك.
تتوفّر سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية ابتداء من 26 سبتمبر 2024 بسعر يبدأ من 999 ريال مع هدايا تصل قيمتها إلى 597 ريال لدى متجر هواوي الالكتروني وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة.