(سبق) تمنح سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 جائزة أجمل تصميم عصري ومبتكر للساعات الذكية الحديثة

بفضل نظام HUAWEI TruSense، أصبحت سلسلة WATCH GT 5الآن رائدة في الصناعة في تتبع العلامات الحيوية مثل معدل ضربات القلب، ومستويات الأكسجين في الدم، ومعدل التنفس. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد—يأخذ مساعد الرفاهية العاطفية الجديد تتبع الصحة إلى مستوى جديد، مما يتيح للساعة استنتاج الحالة العاطفية للمستخدم. من خلال تتبع الأنماط العاطفية على المدى الطويل، تساعد الساعة في التنبؤ بمخاطر الصحة العاطفية، وتنبيه المستخدمين لإجراء التعديلات اللازمة في نمط حياتهم. ولإضافة لمسة من المرح، يتميز مساعد الرفاهية العاطفية أيضاً بوجه الساعة "الدب الباندا"، الذي يستجيب لمزاجك بعدد من الرسوم المتحركة. مع حركة بسيطة للمعصم، يعكس الباندا حالتك العاطفية، ليكون بمثابة خاتم مزاجي بتقنية عالية.