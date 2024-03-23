احذر الانخداع بمظاهرهم وركز "وين تروح فلوسك".. أضرار كثيرة للتسول يجب الانتباه لها

وتابعت، في إنفوجراف لها: أن الجانب السلبي للتسول فيما يخصّ الأمن يتمثل في ظهور عصابات وأفراد لهم علاقة بحدوث بعض الجرائم كتمويل الجماعات الإرهابية، فيما يعتبر المتسولون طاقة بشرية مهدرة ومعطلة لا يستفاد منها في الاقتصاد الوطني.