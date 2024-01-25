"منتدى مكة للحلال" يختتم أعمال نسخته الأولى بمكة المكرمة... محققأ الأهداف

وكان معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أشاد، خلال كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح، بإقامة مثل هذا المنتدى، كونه يجمع الخبراء والمختصين الأكثر تأثيراً في صناعة الحلال، سواء في القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة، مثمناً دور المنتدى في فتح الآفاق للإبداع والابتكار وتنافسية المنتجات والخدمات في صناعة الحلال، بينما أكد، من جهته، سعادة الأستاذ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، على دور "منتدى مكة للحلال" في دعم سوق الحلال وإيجاد منصة تجمع كل الدول الإسلامية، إضافة إلى فتح قنوات للتواصل بين مختلف المهتمين والمنتجين في هذا القطاع المهم.