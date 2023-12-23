بالفيديو.. "المهري": الإبل المجاهيم الأكثر إدرارًا للحليب وتتفوق على بقية الفئات في إنتاجه

وتهدف مسابقة المحالب إلى دعم الملاك وخلق فرص التنافس بينهم وتنمية الثروة الاقتصادية من خلال المنافسة بين جميع الملاك للتمسك بالإبل الأكثر إدرارًا للحليب والمحافظة على سلالتها، وتشجيع ملاك الإبل على اقتنائها للحفاظ على التراث الوطني باعتبار الإبل جزءًا أصيلًا من حياة السعوديين؛ وهو الوجبة الغذائية الرئيسية عند ملاك الإبل قديمًا؛ لقلة موارد التغذية في الزمن الماضي.