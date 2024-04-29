تحذير من فاتورة الخسائر.. "المسند" عن الاتفاق على بنية صرف السيول: مسألة ملحة

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن التوقعات التي تلوح في الأفق وفقًا لمعطيات الأبحاث العلمية تشير إلى أن الاحترار العالمي قد يساهم في عملية تبخير أكثر من المسطحات المائية؛ ومن ثم ارتفاع معدل الهطولات لنسبة قد تصل إلى 30% في العقود القادمة؛ مشيرًا إلى أن "ثقته في مخرجات الأمطار المستقبلية متوسطة".