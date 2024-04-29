تحذير من فاتورة الخسائر.. "المسند" عن الاتفاق على بنية صرف السيول: مسألة ملحة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن الإنفاق على البنية التحتية وخاصة مسألة صرف السيول وفقًا لأعلى قيمة هطول سُجلت في تاريخ الرصد المناخي، مسألة ملحة؛ من أجل رفع الطاقة الاستيعابية لأنظمة تصريف السيول.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن التوقعات التي تلوح في الأفق وفقًا لمعطيات الأبحاث العلمية تشير إلى أن الاحترار العالمي قد يساهم في عملية تبخير أكثر من المسطحات المائية؛ ومن ثم ارتفاع معدل الهطولات لنسبة قد تصل إلى 30% في العقود القادمة؛ مشيرًا إلى أن "ثقته في مخرجات الأمطار المستقبلية متوسطة".
وأضاف: "إن لم نتفاعل مع تلكم المعطيات العلمية، ونأخذها على محمل الجد؛ فقد نقع تحت طائلة فاتورة خسائر نشرق بها، جراء جرف وغرق السيارات، والممتلكات بشكل متكرر".
وعن الحل، قال: "الحل هو الاستجابة السريعة للتوقعات بعيدة المدى للحالات المطرية المتطرفة، وأن نأخذها في الحسبان حتى لو لم تتكرر إلا كل 50 سنة مرة، وألا نسمع لمن يقول: إن النفقات على أنظمة صرف السيول غير ضرورية بحكم أننا دولة صحراوية شحيحة الأمطار، هذا والله أعلم".