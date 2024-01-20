"خوجة" يدعو لضرورة أخذ الأطفال التطعيم ضد الشلل والتفاعل مع حملة وزارة الصحة

وأشار "خوجة" إلى أن شلل الأطفال يصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال، ويلاقي ما يتراوح بين 5 و10% من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها، كما انخفضت حالات المرض الناجمة عن فيروس شلل الأطفال البري بنسبة تزيد على 99% منذ عام 1988، أي انخفض عدد البلدان الموطونة من 125 بلداً كان بها نحو 000 350 حالة إلى بلدين موطونين فقط (أكتوبر 2023) وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.