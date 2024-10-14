لينعموا بالطمأنينة والخشوع.. خدمات تنظيمية ترافق المصلين في المسجد النبوي

وتشمل خدمات العناية بحشود المصلين في المسجد النبوي، رفع عينات عشوائية من المياه من حافظات مياه زمزم، ومن نوافير مياه الشرب المبردة في الساحات، ومن الأسطح الصلبة في أرجاء المسجد، لتحليلها والتحقق من جودتها ومطابقتها لمعايير السلامة ونسب التلوّث، إلى جانب قياس جودة الهواء، ومدى ملاءمة خدمة التكييف لحالة الطقس، ولأعداد المصلين داخل المسجد، كما تواكب المصلين خدمات يبذلها أفراد الأمن والإرشاد لتوجيه الحشود إلى الأماكن المخصصة للصلاة داخل المسجد، والسطح، وفي الساحات، وإتاحة الممرات للمشاة ومنع كل ما يعيق انسيابية الدخول إلى المسجد عبر الأبواب، والخروج بعد انقضاء الصلوات، وكذلك تنفيذ برنامج دخول المصلين والزائرين إلى الروضة الشريفة والتشرّف بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم - وفق مواعيد الحجز عبر تطبيق "نسك" والطاقة الاستيعابية للمكان، وتوفير سبل العناية بالمصلين ورعايتهم في قسمي الرجال والنساء على مدار الساعة.