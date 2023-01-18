أمير الشرقية: صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى لدى القيادة

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن القيادة تولي صحة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن أولوية قصوى لتحقيق مستقبل صحي زاهر من خلال الدعم اللامحدود للمشاريع الصحية.
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء، تجمع الأحساء الصحي، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء.
وثمّن أمير المنطقة الشرقية ما توليه الدولة من رعاية وحرص على تطوير القطاع الصحي ومواكبة حاجة المواطنين والمقيمين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل تجمع الأحساء الصحي والتي أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
واطلع أثناء الزيارة على عرض لأهم المنجزات والمكتسبات التي حققها تجمع الأحساء الصحي طوال مسيرته التي انطلقت في سبتمبر 2019م قدّمها الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور خالد الملا.
وكان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله، رئيس المجلس الاستشاري للتجمع محمد العفالق الذي ألقى كلمة ثمّن فيها الدعم اللامحدود من القيادة، والذي كان له الأثر الكبير في تجويد الخدمات الصحية والارتقاء بمستويات الأداء.
وأكد مواصلة السعي في رحلة التطوير للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، وكسب رضا المستفيدين وفق تطلعات ولاة الأمر وفي ظل توجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه.