أمير الشرقية: صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى لدى القيادة

وكان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله، رئيس المجلس الاستشاري للتجمع محمد العفالق الذي ألقى كلمة ثمّن فيها الدعم اللامحدود من القيادة، والذي كان له الأثر الكبير في تجويد الخدمات الصحية والارتقاء بمستويات الأداء.