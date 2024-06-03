"الفضلي" ينوه بمبادرات السعودية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الغطاء النباتي

بدوره، أشار رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الدكتور محمود فتح الله، أن موضوع المنتدى لهذا العام الذي يدعو إلى "إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود"؛ يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الشركاء الدوليين، لإصلاح النظم الطبيعية ووقف تدهورها في المنطقة، مما ينعكس إيجابًا على النهوض بالزراعة، والمراعي والغابات، ومصائد الأسماك، إضافةً إلى المناطق الساحلية، والأراضي الرطبة؛ مبينًا أن اهتمام جامعة الدول العربية الكبير بالعمل البيئي، وتعزيز العمل لإيجاد حلولٍ علمية لاستعادة النظم البيئة، ووقف التصحر وتدهور الأراضي؛ من خلال تفعيل التعاون الدولي، ومراكز البحث العلمي والتدريب.