بمشاركة وزيرَي الاستثمار والصناعة.. وزير الصحة يدشن منصة "نفيس" على هامش ملتقى الصحة العالمي

وبهذه المناسبة، أعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على دعمهم غير المحدود للقطاع الصحي، وهو ما أسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية، مؤكدًا اهتمام وحرص وزارة الصحة على الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات والحلول الرقمية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.