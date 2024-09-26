العين الثاقبة للجيولوجيين.. كيف حفر خميس بن رمثان اسمه بالذهب في مرحلة مهمة بتاريخ السعودية؟

ويتعرف زوار مهرجان العلوم والتقنية "ستيم 2024" الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم خلال شهر سبتمبر الجاري، على تفاصيل قصة اكتشاف النفط في المملكة التي تتجلى فيها قيم الإصرار والمثابرة، وصولًا إلى وقتنا الحاضر، والريادة العالمية والفرص الواعدة في مجال النفط والصناعات البتروكيماوية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية للمملكة؛ إذ يعد قطاع البتروكيماويات قطاعًا اقتصاديًّا حيويًّا، يمثل رافدًا رئيسيًّا للصادرات غير النفطية.