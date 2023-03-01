فيديو.. ضبط 3 مقيمين من الجنسية اليمنية يمارسون التسوّل بجازان

في إطار الحملات الأمنية المكثّفة في مناطق المملكة كافة؛ للحد من ظاهرة التسوّل، تمكنت الجهات الأمنية في جازان، من رصد وضبط عددٍ من الأشخاص بتهمة التسوّل.
وأوضح حساب الأمن العام على "تويتر"، أنه تمّ رصد وضبط مقيمٍ من الجنسية اليمنية قام بالتسوّل بشكلٍ غير مباشر من قائدي المركبات من خلال بيع نباتات عطرية.
وتمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ أمام المحال التجارية.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية بعد قيامه بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات.
ودعا الأمن العام إلى ضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و999 ببقية مناطق المملكة.