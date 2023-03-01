فيديو.. ضبط 3 مقيمين من الجنسية اليمنية يمارسون التسوّل بجازان

في إطار الحملات الأمنية المكثّفة في مناطق المملكة كافة؛ للحد من ظاهرة التسوّل، تمكنت الجهات الأمنية في جازان، من رصد وضبط عددٍ من الأشخاص بتهمة التسوّل.