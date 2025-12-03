باب رزق جميل تنظم ملتقى نوفمبر للتوظيف لتمكين الكفاءات الوطنية

في إطار جهود شركة باب رزق جميل للتوظيف الهادفة إلى تمكين الشباب السعودي ورفع مشاركة الكفاءات السعودية في سوق العمل، نظمت الشركة ملتقى نوفمبر للتوظيف 2025 بدعم من مؤسسة مجتمع جميل السعودية، الذي جمع مجموعة من أصحاب العمل من مختلف القطاعات مثل التجزئة، الضيافة، الخدمات، التقنية، واللوجستيات لاستعراض فرص العمل الشاغرة لديهم، وقد استفاد من خدمات الملتقى 800 باحث عن عمل، وأجريت خلاله حوالي 1986 مقابلة عمل، كما حصل الحضور على جلسات استشارية مهنية ومراجعة للسير الذاتية مع المختصين في مجال الموارد البشرية.
شمل الملتقى أنشطة شمولية ومتنوعة، التي ركزت على مواءمة مهارات القوى الوطنية مع احتياجات سوق العمل ضمن مسارات متعددة، أبرزها: المقابلات الوظيفية مع أصحاب العمل المشاركين، واللقاءات الإثرائية التي تهدف لتعزيز الوعي المهني لدى المتقدمين، وتزويدهم بالمهارات الشخصية والمهنية الضرورية للنجاح، مثل المهارات اللازمة للنجاح في المقابلات الوظيفية، وطريقة المواءمة بين الطباع الشخصية مع التخصصات المهنية.
يتماشى تنظيم الملتقى مع خطط المملكة في تطوير رأس المال البشري، وبناء قوى عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاعات متعددة، من بينها التجزئة، الضيافة، الخدمات، التقنية، واللوجستيات. كما استهدف الملتقى تعزيز التواصل بين الجهات التوظيفية والباحثين عن عمل، إلى جانب التعريف بمتطلبات المهن الحديثة والبرامج التي تسهم في رفع جاهزية المتقدمين وتطوير مساراتهم المهنية.
وفي هذا السياق، أوضحت نجلاء صفدر، مدير عام باب رزق جميل للتوظيف : "كان ملتقى نوفمبر للتوظيف خطوة بناءة في دعم الشباب السعودي، وفرصة تتيح لهم الوصول إلى الفرص المناسبة التي تساعدهم على بناء مسار مهني مستقر. ولقد أتاح الملتقى مساحة حيوية للتواصل المباشر بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، وساهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات لاستقطاب كفاءات وطنية قادرة على التطوّر والإسهام في نمو القطاعات المختلفة. وإننا مستمرون في دعم رأس المال البشري إيماناً بأن تنميته هي الركيزة الأساسية لازدهار الاقتصاد الوطني".
تركز شركة باب رزق جميل ومبادرتها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وضعت المواطن السعودي كمحركٍ في قلب التنمية، وعملت على تمكين الشباب السعودي وتهيئة فرص اقتصادية مستدامة تعزز تنافسية سوق العمل، وتدعم مساهمة الكفاءات الوطنية في مسيرة التحول الوطني. ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات الشركة زيارة منصتها الإلكترونية الجديدة للتقديم على فرص العمل المتاحة (brj.com.sa)