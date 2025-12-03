باب رزق جميل تنظم ملتقى نوفمبر للتوظيف لتمكين الكفاءات الوطنية

في إطار جهود شركة باب رزق جميل للتوظيف الهادفة إلى تمكين الشباب السعودي ورفع مشاركة الكفاءات السعودية في سوق العمل، نظمت الشركة ملتقى نوفمبر للتوظيف 2025 بدعم من مؤسسة مجتمع جميل السعودية، الذي جمع مجموعة من أصحاب العمل من مختلف القطاعات مثل التجزئة، الضيافة، الخدمات، التقنية، واللوجستيات لاستعراض فرص العمل الشاغرة لديهم، وقد استفاد من خدمات الملتقى 800 باحث عن عمل، وأجريت خلاله حوالي 1986 مقابلة عمل، كما حصل الحضور على جلسات استشارية مهنية ومراجعة للسير الذاتية مع المختصين في مجال الموارد البشرية.