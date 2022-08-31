"البحرية السعودية" تضبط 3330 كجم من المخدرات داخل زورق في خليج عُمان

ونفَّذت العملية الأولى في أكتوبر 2020م، وضُبط فيها أكثر من 450 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدرة المعروفة بـ"كريستال ميث"، وفي نوفمبر 2020م نفَّذت عمليتين. واعتُرض في الأولى مركب، يحمل 1579 كجم من مادة الحشيش المخدرة، وفي العملية الثانية اعترضت قوة الواجب زورقًا، وصادرت 456 كجم من مادة "كريستال ميث" المخدرة، إضافة إلى 364 كجم من مادة الهيروين المخدرة.