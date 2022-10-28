تجمُّع المدينة الصحي يُطلق فعاليات ملتقى بعنوان "الوعي النفسي حق للجميع" في ينبع

وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية بمشاركة عدد من الأكاديميين والأخصائيين في مجالات الصحة النفسية تناولت مفهوم الصحة النفسية وأثرها في صحة الفرد والمجتمع وتوضيح الفرق بين الاضطرابات النفسية والصحة النفسية والجانب الشرعي ودوره في تعزيز الصحة النفسية والرامي إلى تعزيز الصحة النفسية وتطبيقاتها، والتأكيد على أهمية رفع جودة حياة الأفراد من خلال برامج تعزيز الصحة النفسية والتقليل من الوصمة المجتمعية للمرض النفسي، وأهمية برامج الدعم النفسي، إضافة إلى ردم الفجوة في خدمات الصحة النفسية.