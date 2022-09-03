في معرض الصقور والصيد.. أطباء وناشطون يحاضرون عن أمراض الصقور وتحقيق التوازن البيئي

من جهته، أشار الناشط البيئي بوب دالتون في محاضرته التي حملت عنوان (الصيد بالصقور والحفاظ على البيئة) إلى طرق تقنين صيد الحيوانات النادرة كالحبارى وغيرها، وفي الوقت ذاته المحافظة على الموروث، موضحاً أن مساعدة الطيور على التكاثر وإطلاق بعضها في بيئتها الطبيعية يحقق التوازن البيئي، من ثم استخدام الصقور في صيدها، وهذا هو الأسلوب الطبيعي في الصيد بعيداً عن اقتناص الحبارى بالبندقيات أو الشباك.