شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية تقدم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تقدم رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية لأرباب الطوائف وأعضاء المجلس وكافة منسوبي الشركة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله وثمن أعضاء مجلس إدارة الشركة نجاح موسم الحج لهذا العام مقدمين أطيب التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام وجموع المسلمين في كافة أرجاء العالم، سائلين الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكل عام ومملكتنا الغالية وبلادنا الإسلامية بألف خير.