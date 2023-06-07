أسرة "العبدلي" تجدد مناشدتها البحث عن "مبارك" المفقود في أحسبة المظيلف

جدّد مواطن بقرية الأحسبة في مركز المظيلف مناشدته المتعلقة بالمساعدة في البحث عن شقيقه الذي فُقد منذ مطلع شهر مايو المنصرم، أي قبل 37 يومًا، وانقطعت آثاره على بُعد 10 كيلومترات شمالاً.
وقال المواطن علي ناصر العبدلي لـ"سبق": "خرج شقيقي الأربعيني "مبارك" والذي يعاني اعتلالات نفسية من منزلنا في قرية نيلة الأحسبة بمركز المظيلف، ولم نجد له أثراً عدا أثر له في قرية البقاقير شمالاً في ثالث يوم من اختفائه، حيث ذكر لنا أحد الإخوة من الجنسية السودانية أنه شاهده في القرية ثم انقطع الأثر بعد ذلك.
وكانت "سبق" قد نشرت المناشدة في البحث عن المفقود منذ شهر بعنوان ("العبدلي" مفقود في "أحسبة المظيلف" منذ 7 أيام.. وشقيقه يناشد المساعدة في البحث عنه)؛ حيث أوضح شقيقه أنه يعاني من اعتلالات نفسية منذ قرابة 20 عامًا وهو الآن في الثالثة والأربعين من عمره.
ودعا من يشاهد شقيقه إلى التواصل على رقم ٠٥٠٠٩٣١٦٨٥ أو إبلاغ الأجهزة الأمنية.