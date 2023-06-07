أسرة "العبدلي" تجدد مناشدتها البحث عن "مبارك" المفقود في أحسبة المظيلف

وقال المواطن علي ناصر العبدلي لـ"سبق": "خرج شقيقي الأربعيني "مبارك" والذي يعاني اعتلالات نفسية من منزلنا في قرية نيلة الأحسبة بمركز المظيلف، ولم نجد له أثراً عدا أثر له في قرية البقاقير شمالاً في ثالث يوم من اختفائه، حيث ذكر لنا أحد الإخوة من الجنسية السودانية أنه شاهده في القرية ثم انقطع الأثر بعد ذلك.