كلية الحرم المكي تفتح باب القبول للفصل الدراسي الأول للعام 1444هــ

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصلاً على إقامة نظامية في المملكة العربية السعودية.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها قبل مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو ما يعادلها عن 85 % ويستثنى من هذا الشرط خريجوا (معهد الحرم المكي الشريف ومعهد المسجد النبوي).

3- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية المخصصة للقبول.