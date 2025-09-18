بنك التنمية الاجتماعية يحصد جائزة أفضل ممّول لرائدات الأعمال في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب (G20 YEA)

وتؤكد هذه الجائزة على مكانة بنك التنمية الاجتماعية ودوره الريادي في تمكين المرأة السعودية وتعزيز حضور المملكة في المحافل العالمية، وقد ترجم اهتمامه بدعم رائدات الأعمال من خلال مساهمته في تنمية المشاريع الصغيرة، وزيادة فرص العمل للسيدات، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث شكلت نسبة النساء المستفيدات من تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة 56% من إجمالي التمويل. فيما يقدّم مجموعة من البرامج التمويلية المصممة خصيصًا لدعم تأسيس المشاريع وتطويرها.