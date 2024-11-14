"زين السعودية" تساهم في نقل الخبرات والمعرفة لــ 3 شركات وطنية لتحقيق الاستدامة

استكمالاً لجهودها في تطبيق ميثاق برنامج "رّاد الاستدامة" بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لدعم تحوّل الشركات الوطنية نحو تطبيق ممارسات الاستدامة، وقّعت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية، الميثاق مع 3 شركات بارزة في قطاع الاتصالات، وهي "ثقة"، و"يونيفونك"، وشركة العرض المتقن (2P).
وبموجب الميثاق، ستوظف "زين السعودية" خبراتها في مجال الاستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية الشركات (ESG) لدعم وتمكين الشركات الوطنية على تعزيز إستراتيجياتها في المجال من خلال نقل ومشاركة المعرفة التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية في مجال الاستدامة والتقارير، وذلك بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وبالتالي تعظيم الجهود لخدمة المستهدفات الوطنية وتحويل المملكة إلى نموذجٍ عالمي للاستدامة للمساهمة في نهضة وطننا الغالي وفقاً لرؤية السعودية 2030. حيث ستعزز "زين السعودية" الاستدامة في 3 قطاعات رئيسية ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وهي حلول الأعمال الذكية التي تمثلها شركة ثقة الرائدة في مجل تقديم الحلول الذكية ، وحلول الاتصالات والتواصل المرتكز إلى الذكاء الاصطناعي والتي تقدمها شركة يونيفونك، وكذلك حلول التحوّل الرقمي ممثلة بشركة العرض المتقن (2P).
الجدير بالذكر أن زين السعودية توّجت جهودها وإنجازاتها الكبيرة في مجال الاستدامة، والتي تنبثق من استراتيجيةٍ متكاملة للاستدامة المؤسسية التي تستهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في جوهر أعمال الشركة وبمواءمةٍ تامة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بعد أن ارتقت مؤخراً إلى تصنيف (AA) ضمن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index).