"زين السعودية" تساهم في نقل الخبرات والمعرفة لــ 3 شركات وطنية لتحقيق الاستدامة

وبموجب الميثاق، ستوظف "زين السعودية" خبراتها في مجال الاستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية الشركات (ESG) لدعم وتمكين الشركات الوطنية على تعزيز إستراتيجياتها في المجال من خلال نقل ومشاركة المعرفة التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية في مجال الاستدامة والتقارير، وذلك بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وبالتالي تعظيم الجهود لخدمة المستهدفات الوطنية وتحويل المملكة إلى نموذجٍ عالمي للاستدامة للمساهمة في نهضة وطننا الغالي وفقاً لرؤية السعودية 2030. حيث ستعزز "زين السعودية" الاستدامة في 3 قطاعات رئيسية ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وهي حلول الأعمال الذكية التي تمثلها شركة ثقة الرائدة في مجل تقديم الحلول الذكية ، وحلول الاتصالات والتواصل المرتكز إلى الذكاء الاصطناعي والتي تقدمها شركة يونيفونك، وكذلك حلول التحوّل الرقمي ممثلة بشركة العرض المتقن (2P).