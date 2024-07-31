قدِموا من جازان.. جولة ترفيهية لمستفيدي "صندوق الشهداء" بإحدى وجهات الرياض

نظّم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أمس، جولة سياحية لمجموعة من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين قادمة من منطقة جازان، وذلك في إطار ما يقدمه من برامج منوعة وخدمات مستدامة تلبي احتياجات المستفيدين ومن يعولونهم شرعًا، وتثمّن الدور البطولي الذي قدمه الشهداء لينعم الوطن والمواطنون بالأمن والأمان.
وحرص الصندوق على تلبية الاحتياجات كافة، وتقديم الخدمات للمستفيدين خلال الجولة السياحية.
واستمتعت أسر المستفيدين بالجولة على مدى يوم كامل، حيث تمت زيارة منطقة "بوليفارد رياض سيتي" أحد أهم الوجهات السياحية في العاصمة شملت عددًا من الأنشطة الترفيهية وجولات تثقيفية وتعريفية.
وعبّر المستفيدون وذووهم عن سعادتهم بالزيارة والجهود المبذولة والمقدمة من الصندوق، وعن فخرهم واعتزازهم بما يقدم لهم من رعاية وتواصل في تحقيق متطلباتهم المعيشية، وتلبية احتياجاتهم، والعمل على تعزيز معاني الوفاء ليشعروا بالفخر بوطنهم ومجتمعهم.
وتأتي هذه الجولة ضمن برامج جودة الحياة التي تنظمها إدارة المستفيدين في الصندوق، حيث يقدم عددًا من البرامج والخدمات ضمن المناسبات العامة وفي الفعاليات والمواسم لجميع المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من مختلف مناطق المملكة، التي تكرس بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات العام والخاص وغير الربحي في المملكة، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفاته.