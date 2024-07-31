قدِموا من جازان.. جولة ترفيهية لمستفيدي "صندوق الشهداء" بإحدى وجهات الرياض

وتأتي هذه الجولة ضمن برامج جودة الحياة التي تنظمها إدارة المستفيدين في الصندوق، حيث يقدم عددًا من البرامج والخدمات ضمن المناسبات العامة وفي الفعاليات والمواسم لجميع المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من مختلف مناطق المملكة، التي تكرس بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات العام والخاص وغير الربحي في المملكة، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفاته.