"آل حماد": تأمين العمالة المنزلية قريب جدًّا.. وسنسحب تراخيص مكاتب الاستقدام عند عدم الالتزام

وتهدف الوزارة من ذلك إلى تنظيم الإجراءات، وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام، وضبطها، ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدَّمة؛ إذ ألزمت الوزارة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية؛ ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9500 ريال، ومن تايلاند 10000 ريال، ومن كينيا 10870 ريالاً، ومن بنغلاديش 13000 ريال، ومن الفلبين 17288 ريالاً، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.