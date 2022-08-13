مجسدًا نخوة الشمالي.. "الرضيمان" يتبرع بإحدى كليتيه لشاب من عسير

احتفلت أسرة آل براك الحتارشة بني بجاد بمركز وادي بن هشبل التابع لمنطقة عسير مساء أمس بوفد من قبيلة الرضيمان شمر بعد تبرع ابنهم الشاب عبدالله بن عبدالكريم الرضيمان الشمري، 37 عامًا، بإحدى كليتيه للشاب نايف آل براك الختارشة الشهراني من أبناء عسير، والذي كان يعاني من الفشل الكلوي.
وقام الرضيمان، وهو من حائل، في بادرة جميلة وإنسانية، بالتبرع بإحدى كليتيه للشاب الشهراني 27 عامًا رغم عدم معرفته به مسبقًا، مبتغيًا بصنيعه وجه الله تعالى، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة ومطابقة أعضائه للمتبرع له، منهيًا بذلك سنوات من التعب ومصارعة المرض.
وشهدت الاحتفالية استقبالًا كبيرًا للشاب الشمالي وأسرته بعد أن قدموا من حائل إلى الجنوب تلبية لدعوة أسرة وقبيلة المتبرع له الشهراني وتم تكريمهم والاحتفاء بهم .
وعبّر ذوو الشهراني وقبيلته عن عظيم شكرهم للشمري على ما قام به والذي يجسد إنسانية وشهامة أبناء السعودية وترابطهم .