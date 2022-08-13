مجسدًا نخوة الشمالي.. "الرضيمان" يتبرع بإحدى كليتيه لشاب من عسير

وقام الرضيمان، وهو من حائل، في بادرة جميلة وإنسانية، بالتبرع بإحدى كليتيه للشاب الشهراني 27 عامًا رغم عدم معرفته به مسبقًا، مبتغيًا بصنيعه وجه الله تعالى، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة ومطابقة أعضائه للمتبرع له، منهيًا بذلك سنوات من التعب ومصارعة المرض.