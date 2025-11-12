"تطوّع ثون" يحط رحاله في جدة لتعزيز التطوع الاحترافي بالقطاع غير الربحي

واصل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تنفيذ ماراثون التطوع الاحترافي "تطوّع ثون" في محطته الثانية بمدينة جدة، أمس، ضمن مبادرة "محفزات التطوع المهاري والاحترافي"، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الأستاذ أحمد بن علي السويلم، ونائبه لقطاع التطوير الأستاذ ماجد بو نهية، وعددٌ من القيادات.
وشهدت الفعالية مشاركة 40 متطوعاً محترفاً من تخصصات متعددة، قدموا حلولاً عملية لـ 38 جمعية ومؤسسة أهلية تواجه تحديات متنوعة تشمل التمويل، الموارد البشرية، التقنية، التسويق والاتصال، الحوكمة والسياسات، الشراكات والعلاقات، القوانين، وخدمات المستفيدين.
وجمعت فعاليات الماراثون بين جلسات تبادل الخبرات وورش عمل متخصصة تهدف إلى تحويل التحديات التشغيلية للمنظمات غير الربحية إلى حلول قابلة للتطبيق، حيث يسبق كل ماراثون تحضير مكثف لمدة أسبوعين مع الأطراف المشاركة لتصميم حلول نوعية على شكل منتجات أو خدمات تسهم في رفع كفاءة الجمعيات وتعزيز أثرها المجتمعي.
ويهدف ماراثون "تطوّع ثون" إلى تفعيل دور المتطوعين المحترفين من خلال تدخلات مركزة، وتقديم استشارات احترافية مباشرة للجهات غير الربحية، إلى جانب تعزيز ثقافة العطاء المهني وربطها بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وبناء تجارب قابلة للتكرار لضمان استدامة التطوع الاحترافي.
ويُقام "تطوّع ثون" في أربع مدن رئيسية بالمملكة تشمل الدمام، جدة، المدينة المنورة، على أن تختتم المرحلة الأخيرة في الرياض في ديسمبر المقبل، ليُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع أثر التطوع الاحترافي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع غير الربحي وتعظيم مساهمته في التنمية الوطنية.