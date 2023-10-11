اتفاقية بين "بر جدة" و"استدامة" لإعداد تقرير "دراسة الأثر والعائد الاجتماعي على الاستثمار" في برامج الجمعية

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين حكمي: "سعدنا اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسّسة استدامة، التي جاءت إدراكًا من الجمعية لأهمية الاستثمار الاجتماعي بكل ما يحمله من قيمة أخلاقية من خلال ما يقدمه من حلول ريادية مبتكرة ومستدامة يستفيد منها أفراد المجتمع؛ لذا أصبح من مرتكزات التنمية المستدامة التي تساهم في الازدهار الاقتصادي وتحقيق جودة الحياة".