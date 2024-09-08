يفوق "خليفة" بـ 20 مرة.. "المسند": "برج ساعة مكة" الأول عربياً في إصابته بالصواعق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن برج ساعة مكة المكرّمة وجهة مفضلة للصواعق بما يحمله من ارتفاعٍ يصل إلى 601 متر؛ حيث يحتل هذا المبنى العملاق المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث تكرار إصابته بالصواعق، إذ يتعرّض للصواعق بمعدل يفوق برج خليفة في دبي بنحو 20 مرة.