ديوان المحاسبة.. عرض نتائج الخطط التشغيلية الثلث سنوية للقطاعات

عقد الديوان العام للمحاسبة اليوم، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وحضور عدد من مسؤولي الديوان في المركز الرئيس وفروعه في مختلف مناطق المملكة، اجتماعًا لعرض نتائج تنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بالثلث الأول من العام (2023م) في قطاعي المراجعة المالية والرقابة على الأداء، في قاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بالمقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض.