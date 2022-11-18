ولي العهد يلتقي الرئيس الفلبيني على هامش قمة "APEC"

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( APEC ).
وشهد اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يعزز التعاون المشترك.
حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية الفلبين.