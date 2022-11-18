ولي العهد يلتقي الرئيس الفلبيني على هامش قمة "APEC"

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( APEC ).