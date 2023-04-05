بعد إنذار بلدية تيماء.. شركات التوصيل تتسبب في ازدحام بمواقف الأماكن العامة و"سبق" ترصد

لم تمضِ أيام عن إنذار بلدية تيماء لشركات التوصيل، والتي تتخذ مواقف جامع ابن باز بالمحافظة مقرًا لها لتسليم أهالي المحافظة بضائعهم التي يقومون بشرائها من المواقع الإلكترونية، والقاضي بأن تقوم هذه الشركات بإيصال البضائع لمنازل الأهالي، أو اتخاذ مقر لها، حتى عادت هذه الشركات باتخاذ مواقف عامة أخرى لتكون مقرًا لها، مسببةً ازدحامًا مروريًا للطريق؛ بسبب توافد عدد من السيارات في وقت واحد.
"سبق" رصدت ظهر اليوم الرابع عشر من رمضان إجبار هذه الشركات للأهالي على الحضور للمواقف، رغم أنهم قاموا بدفع قيمة التوصيل.
وكانت "سبق" قد تابعت قيام عدد من شركات التوصيل باستغلال مواقف جامع ابن باز بمحافظة تيماء والمرافق العامة عن طريق مندوبيها لتوصيل الطلبيات للعملاء، في ظاهرة وصفها الأهالي بأنها غير نظامية، وتُسبب ازدحامًا مروريًا، كما نشرت إنذار بلدية محافظة تيماء لعدد من شركات التوصيل تجاوبًا مع ما نشرته "سبق"، ويطالب أهالي المحافظة بإلزام هذه الشركات بإيصال بضائعهم للمنازل أو تتخذ مقرًا لها.