بعد إنذار بلدية تيماء.. شركات التوصيل تتسبب في ازدحام بمواقف الأماكن العامة و"سبق" ترصد

لم تمضِ أيام عن إنذار بلدية تيماء لشركات التوصيل، والتي تتخذ مواقف جامع ابن باز بالمحافظة مقرًا لها لتسليم أهالي المحافظة بضائعهم التي يقومون بشرائها من المواقع الإلكترونية، والقاضي بأن تقوم هذه الشركات بإيصال البضائع لمنازل الأهالي، أو اتخاذ مقر لها، حتى عادت هذه الشركات باتخاذ مواقف عامة أخرى لتكون مقرًا لها، مسببةً ازدحامًا مروريًا للطريق؛ بسبب توافد عدد من السيارات في وقت واحد.