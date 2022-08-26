شاهد.."مدارس تبوك" تتهيأ لاستقبال 200 ألف طالب وتسليم المقررات

وأكد على دور مديري ومديرات المدارس والهيئتين الإدارية والتعليمية في تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية في كل مدرسة نحو عام دراسي مميز وحافل بالإنجازات التعليمية بتعاون منظومة المجتمع التعليمي وشركاء النجاح الأسر الكريمة في ظل ما يشهده التعليم في بلادنا من دعم وعناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – لافتاً الانتباه إلى أن المتابعة مستمرة للخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي في المنطقة من أمير منطقة تبوك والتوجيهات المستمرة من وزير التعليم ومساعده في الحرص والاهتمام ببرامج وخطط تطوير التعليم ومواكبته للرؤية الوطنية الطموحة.