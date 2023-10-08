بنسخته الخامسة.. "معرض الصقور والصيد" يبرز المشاريع السعودية الناشئة

وأوضح أن جناحهم المشارك في المعرض يقدّم مجموعةً من المنتجات المصنوعة بأيدٍ سعودية؛ منها أكياس قماشية، وأكواب، وحقائب مخصّصة لأجهزة الحاسوب المحمول، تحمل نقوشًا تمّت خياطتها يدويًّا، لتصاميم مختلفة تعكس هوية وتراث مناطق المملكة؛ منها: السدو، والقط العسيري، وطويق، والقدية، والدرعية، مشيرًا إلى أن منتجاتهم مطلوبة بشكل كبير؛ لأنها مناسبة لتقديمها هدايا تذكارية سواء لزوار المملكة، أو إهداء بعض الشركات موظّفيها خلال مناسباتهم الخاصة.