بنسخته الخامسة.. "معرض الصقور والصيد" يبرز المشاريع السعودية الناشئة

أتاح معرضُ الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 بنسخته الخامسة، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم "شمال الرياض"؛ المجالَ للسعوديين أصحاب الأفكار الإبداعية الناشئة لتقديم منتجاتهم التي تعتمد على إبراز ما تتمتّع به المملكة من تراث وتاريخ عريق لمختلف مناطقها.
وثمّن "مساوي أحمد كاسب" المشارك بركن متخصص لتقديم منتجات تحمل طابع ثقافة وتراث مناطق المملكة؛ جهودَ نادي الصقور السعودي في تنظيمه لمعرض لا يقتصر على هواية تربية الصقور فقط، بل وفّر فرصًا لمجالات متنوّعة شملت العلامات التجارية السعودية، ومختلف الفنون والحرف اليدوية، والتجهيزات الخاصة بالرحلات البحرية، وغيرها الكثير من المجالات.
وأوضح أن جناحهم المشارك في المعرض يقدّم مجموعةً من المنتجات المصنوعة بأيدٍ سعودية؛ منها أكياس قماشية، وأكواب، وحقائب مخصّصة لأجهزة الحاسوب المحمول، تحمل نقوشًا تمّت خياطتها يدويًّا، لتصاميم مختلفة تعكس هوية وتراث مناطق المملكة؛ منها: السدو، والقط العسيري، وطويق، والقدية، والدرعية، مشيرًا إلى أن منتجاتهم مطلوبة بشكل كبير؛ لأنها مناسبة لتقديمها هدايا تذكارية سواء لزوار المملكة، أو إهداء بعض الشركات موظّفيها خلال مناسباتهم الخاصة.
يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، الذي انطلق الخميس الماضي ويستمرّ حتى 14 أكتوبر الجاري؛ يسعى لتوفير تجربة ثرية للصقارة والمهتمين، من خلال أجنحة متنوعة، إلى جانب تنشيط القطاعات الأخرى كالحرف التقليدية، والفنون التشكيلية المرتبطة بهواية الصقارة.