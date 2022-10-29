"المعجل": نسبة استخدام مقاعد الأطفال بالمركبات أقل من 10‎% بالمملكة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالحميد المعجل، أنه في ظل أهداف الجمعية للحد من الارتفاع المتزايد لعدد الوفيات وإصابات الحوادث المرورية والذي لا يزال هاجسًا يؤرق المجتمع، أقيمت هذه الحملة التي تهتم بتوفير الحماية للأطفال عن طريق توفير مقاعد لهم في المركبات؛ مبينًا سعيهم من خلالها لتشجيع ومساندة الأسر في معرفة وتوفير المقاعد المناسبة؛ وذلك للحد من وفيات وإصابات الأطفال في الحوادث المرورية، وحث أولياء الأمور على الالتزام بإجراءات السلامة والمحافظة على أرواح الأطفال في السيارة.