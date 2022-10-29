"المعجل": نسبة استخدام مقاعد الأطفال بالمركبات أقل من 10‎% بالمملكة

توافد أكثر من 10 آلاف زائر على المبادرة التوعوية "مقعد لكل طفل"، التي نظّمتها الجمعية السعودية للسلامة المرورية ومؤسسة مقعد الوقفية؛ بهدف التوعية بأهمية استخدام مقعد الطفل بالسيارة للحد من وفيات وإصابات الأطفال بالحوادث المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية السلامة المرورية ضمن رؤية المملكة 2030.
وتَضمنت الحملة التي أقيمت بمجمع الراشد بالخبر لمدة ثلاثة أيام خلال الإجازة الأسبوعية، عددًا من الفعاليات التوعوية والتثقيفية وأنشطة التعليم بالترفيه للحضور، وتم خلالها توزيع 500 مقعد مجاني للأطفال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية الدكتور عبدالحميد المعجل، أنه في ظل أهداف الجمعية للحد من الارتفاع المتزايد لعدد الوفيات وإصابات الحوادث المرورية والذي لا يزال هاجسًا يؤرق المجتمع، أقيمت هذه الحملة التي تهتم بتوفير الحماية للأطفال عن طريق توفير مقاعد لهم في المركبات؛ مبينًا سعيهم من خلالها لتشجيع ومساندة الأسر في معرفة وتوفير المقاعد المناسبة؛ وذلك للحد من وفيات وإصابات الأطفال في الحوادث المرورية، وحث أولياء الأمور على الالتزام بإجراءات السلامة والمحافظة على أرواح الأطفال في السيارة.
وأضاف: "أوضحت الدراسات أنه يمكن أن يؤدي استخدام مقعد الطفل إلى تقليل الوفيات بنسبة 60%، كما بيّنت أن استخدام مقعد السيارة يقلل من خطر الإصابة في حادث تصادم بنسبة 71- 82% للأطفال مقارنة باستخدام الحزام فقط؛ بينما نسبة استخدام مقاعد الأطفال في المملكة أقل من 10%".
في الوقت نفسه شاركت مؤسسة "مقعد" الوقفية، في تنظيم الحملة وتوزيع 500 مقعد ضمن فعاليات الحملة التي تضمنت مسرحًا تفاعليًّا، قدّم مسابقات توعوية وتثقيفية عن أهمية الاستخدام الصحيح لمقعد الطفل، إضافة لمرسم حر وتعليم بالترفيه وأركان تثقيفية لتعزيز مفاهيم السلامة المرورية لدى النشء.
وتُعد مؤسسة "مقعد" مؤسسةً غير ربحية للتوعية بأهمية استخدام مقعد الطفل بالسيارة والتثبيت الآمن لهم عبر توزيع مقاعد مجانية وتنظيم الفعاليات الميدانية والإعلامية المتنوعة لنشر ثقافة استخدام كرسي الطفل في جميع مناطق المملكة.