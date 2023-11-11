المفقاع والمرجمة يحضران في "رهبان قنا".. والجبال تُردِّد صدى صوت العم "مريع الصعدي"

ويوضع داخل "المرجمة" بعض الحجارة، ويُقذف بها على تلك المزارع. و"المفقاع" الذي يصدر صوتًا قويًّا، يشبه طلق الأسلحة النارية، فضلاً عن بعض العلب التي تُربط بالحبال، وتعتلي تلك المحاصيل، ويمتد حبلها إلى حيث تحتضن جسد ذلك الحامي، وتُصدر أصواتًا بمجرد هزها؛ ما يجعل تلك العصافير تحلق في السماء ليخلفها "الحش"، وهو تقطيع المحاصيل من أسفلها، فـ"الصريم"، وهو تقطيع "العذوق"، وجمعها في ساحة تسمى "الجرين"، ويتم "دوسها" لفصل الحبوب، ثم تجميع المحصول الذي عادة ما يتم توزيع بعضه على الجيران، والتزود ببعضه للمنزل، وبيع بعضه الآخر.