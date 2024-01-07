كم سجلًّا قائمًا للتجارة الإلكترونية في المملكة؟.. النمو 24% وهنا أعلى 5 مناطق

وأبانت أن قائمة أعلى 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، تشمل 15074 سجلًّا في الرياض، و9529 بمكة المكرمة، و6011 في الشرقية، و1839 بالمدينة المنورة، ثم القصيم 1259".