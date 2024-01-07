كم سجلًّا قائمًا للتجارة الإلكترونية في المملكة؟.. النمو 24% وهنا أعلى 5 مناطق

كشفت وزارة التجارة، عن نمو السجلات التجارية المدرجة في التجارة الإلكترونية بالمملكة بنسبة 24% بنهاية الربع الرابع من عام 2023.
وأوضحت الوزارة، أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، يُعَد أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ خاصة وأن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نموًّا في مجال التجارة الإلكترونية.
وأبانت أن قائمة أعلى 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، تشمل 15074 سجلًّا في الرياض، و9529 بمكة المكرمة، و6011 في الشرقية، و1839 بالمدينة المنورة، ثم القصيم 1259".
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة سجّلت 37481 سجلًّا تجاريًّا بنهاية الربع الرابع 2023م؛ فيما سجلت 30187 سجلًّا تجاريًّا بنهاية الربع الرابع لعام 2022م.