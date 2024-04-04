السعودية للشحن تضيف مدينة "شنجن" ضمن شبكة رحلاتها إلى الصين لمواكبة الطلب على التجارة الالكترونية

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن توسيع نطاق شبكة خدماتها في القارة الاسيوية من خلال رحلاتها الجديدة إلى مدينة شنجن بواقع رحلتين أسبوعيا والتي تعد أحد أكبر المناطق الاقتصادية والجاذبة على الصعيد الاستثماري كما تعد مقرا مهما للشركات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والتجارة الإلكترونية ، وسوف يعزز الخط الجديد تسهيل نقل الشحنات بين الصين والمملكة إلى جانب زيادة سعات الشحن لتلبية الطلب المتزايد من قبل العملاء في الصين وخارجها،
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن تيدي زيبتز أن توسع الشركة في الأسواق الآسيوية وتحديدا في الصين يأتي في ضوء النمو الاقتصادي المتسارع فيها كونها تمثل مركزا عالميا للتجارة الإلكترونية ومركزا اقتصاديا للاستثمار والأعمال، واضاف.. نقوم بتشغيل 18 رحلة اسبوعيا إلى الصين الكبرى إلى جانب 9 رحلات نستخدم فيها سعات الشحن الاضافية في طائرات الركاب التابعة للخطوط السعودية كما حققنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية انجازات كبيرة على صعيد نقل شحنات المتاجر الإلكترونية بالتعاون مع شركائنا لا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية لافتا إلى التعاون الاستراتيجي الممتد مع شبكة شاي نياو العالمية أحد اهم اللاعبين المؤثرين في القطاع والذراع اللوجستي للمتجر العالمي علي بابا ، وبين زيبتز أن تسيير الرحلات إلى شنجن يعد بداية للتوسع الحقيقي في الصين حيث من المنتظر أن تعلن الشركة في المدى القريب إضافة مدن صينية أخرى لشبكة الرحلات خلال العالم الجاري
وكشف الرئيس التنفيذي عن تحقيق ارتفاع في معدل الاوزان المنقولة لشحنات التجارة الالكترونية بنسبة 22 % خلال العام 2023 م مشيرا إلى مواصلة الشركة ايجاد الفرص ودراسة الأسواق بعناية لتعزيز المنافسة ومواصلة عمليات الربط التجاري بين المملكة ودول العالم بكل كفاءة،
يذكر أن السعودية للشحن التابعة للخطوط السعودية قد دشنت قبل أيام بالتعاون مع شركة تشاي نياو الذكية للخدمات اللوجستية وشركة خدمات الطيران WFS منطقة مناولة للشحنات الخاصة بها في مطار لييج في بلجيكا كمحطة شحن محورية في القارة الاوروبية لمواكبة النمو المطرد للتجارة الإلكترونية والطلب عليها كما سيسهم ذلك تحقيق اهدافها بشأن تعزيز الربط بين الشرق والغرب.