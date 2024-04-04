السعودية للشحن تضيف مدينة "شنجن" ضمن شبكة رحلاتها إلى الصين لمواكبة الطلب على التجارة الالكترونية

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن تيدي زيبتز أن توسع الشركة في الأسواق الآسيوية وتحديدا في الصين يأتي في ضوء النمو الاقتصادي المتسارع فيها كونها تمثل مركزا عالميا للتجارة الإلكترونية ومركزا اقتصاديا للاستثمار والأعمال، واضاف.. نقوم بتشغيل 18 رحلة اسبوعيا إلى الصين الكبرى إلى جانب 9 رحلات نستخدم فيها سعات الشحن الاضافية في طائرات الركاب التابعة للخطوط السعودية كما حققنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية انجازات كبيرة على صعيد نقل شحنات المتاجر الإلكترونية بالتعاون مع شركائنا لا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية لافتا إلى التعاون الاستراتيجي الممتد مع شبكة شاي نياو العالمية أحد اهم اللاعبين المؤثرين في القطاع والذراع اللوجستي للمتجر العالمي علي بابا ، وبين زيبتز أن تسيير الرحلات إلى شنجن يعد بداية للتوسع الحقيقي في الصين حيث من المنتظر أن تعلن الشركة في المدى القريب إضافة مدن صينية أخرى لشبكة الرحلات خلال العالم الجاري