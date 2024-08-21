"اعتماد مطار في بارق" رسالة تعود للتداول.. و"سبق" تكشف الحقيقة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا خلال اليومَيْن الماضيَيْن رسالة تفيد باعتماد مطار بمحافظة بارق إقليميًّا، وترسية مشروع على أحد المقاولين المحليين، دون تحديد مصدر للمعلومة والجهة التي نشرت الخبر.
فيما أكدت "سبق" عبر مصادرها الرسمية عدم صحة الخبر، وأنه مجرد شائعة كسابقاتها.
وقال مفرح بن زايد البناوي، محافظ بارق، لـ"سبق": "إشاعة فقط".
وعرضت "سبق" التساؤل على متحدث هيئة الطيران المدني ابتسام الشهري، التي وعدت بالإيضاح، الذي سيُنشر حال وروده.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت شائعة مماثلة منذ عام 2021، وهو ما نفته "سبق" في حينه بعنوان ("الطيران المدني" لـ"سبق": مطار بارق لا يزال تحت الدراسة الأولية).