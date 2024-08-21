"اعتماد مطار في بارق" رسالة تعود للتداول.. و"سبق" تكشف الحقيقة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا خلال اليومَيْن الماضيَيْن رسالة تفيد باعتماد مطار بمحافظة بارق إقليميًّا، وترسية مشروع على أحد المقاولين المحليين، دون تحديد مصدر للمعلومة والجهة التي نشرت الخبر.