استعدادًا للنهائي.. تخصيص 1200عامل ومشرف نظافة لمدينة الملك عبدالله الرياضية

أعلنت أمانة محافظة جدة، تجنيدها 1.230 عاملاً ومراقبًا ومشرفًا؛ لنظافة وتهيئة محيط مدينة الملك عبدالله الرياضية "ملعب الجوهرة"، التي تحتضن المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، غدًا الجمعة، بين فريقي الهلال والنصر.
وضاعفت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لمشروعات النظافة والمرادم، جهودها في أعمال النظافة، عبر توفير المعدات والآليات والمكانس.
وأسفرت تلك الجهود عن تنفيذ عدد من المهام المتعلقة بنظافة محيط المدينة الرياضية، شملت الكنس الآلي للطرق على امتداد 837 كم، وكنس يدوي والتقاط المبعثرات على مسافة 1.270 كم.
وكذلك نظافة أكثر من 234 ألف كم2 من الأراضي الفضاء، وغسيل 75 كم من الأرصفة، بجانب جمع ونقل 71 طنًا من النفايات المنزلية.
وضمن الاستعدادات للحدث الرياضي الكبير، الذي يشهد توافد المشجعين من داخل مدينة جدة وخارجها، هيأت أمانة جدة المرافق والواجهات والساحات البلدية لاستقبال الزائرين، مؤكدة مواصلة جهودها أثناء وبعد الحدث بما يضمن توفير أفضل الخدمات البلدية.