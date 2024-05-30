استعدادًا للنهائي.. تخصيص 1200عامل ومشرف نظافة لمدينة الملك عبدالله الرياضية

أعلنت أمانة محافظة جدة، تجنيدها 1.230 عاملاً ومراقبًا ومشرفًا؛ لنظافة وتهيئة محيط مدينة الملك عبدالله الرياضية "ملعب الجوهرة"، التي تحتضن المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، غدًا الجمعة، بين فريقي الهلال والنصر.