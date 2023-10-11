جهود دبلوماسية.. وزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

التقى وزيرُ الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزيرَ الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على هامش اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.